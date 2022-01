Come descrivono questa elezione i giornali internazionali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le trame politiche per scegliere il presidente della Repubblica vengono raccontate sottolineando gli aspetti «bizantini» e tortuosi Leggi su ilpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le trame politiche per scegliere il presidente della Repubblica vengono raccontate sottolineando gli aspetti «bizantini» e tortuosi

gemin_steven98 : RT @ilpost: Come descrivono questa elezione i giornali internazionali - maxfer42 : RT @ilpost: Come descrivono questa elezione i giornali internazionali

