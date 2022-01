Colle | Conte è il leader delle retromarce e delle smentite La paura di votare paralizza il M5S

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il ribaltone interno è arrivato ieri pomeriggio sotto forma di whatsapp sul telefonino di Enrico Mentana, impegnato nella consueta maratona tv sul Quirinale. È di Beppe Grillo e smentisce perentoriamente la notizia dell’endorsement del M5S in favore dell’elezione aldi Mario Draghi. Sotto il profilo dei friabili equilibri pentastellati, il messaggio del comico rappresenta un risarcimento pere una sconfessione della linea di Di Maio, ormai arruolato in pianta stabile nel drappello ci chi vuole il premier al Quirinale. Ciò nondimeno, il whatsapp è liberatorio per tutto il MoVimento, attestato come un sol uomo a difesa della «stabilità». Le buone notizie per i grillini, tuttavia, finiscono qui. Il M5S tra veline e veleni Whatsapp a parte, infatti, il clima interno resta tossico. Troppe le voci in libertà, troppi i manovrieri occulti e troppi, ...