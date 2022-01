Clizia Incorvaia festeggia il nono mese e i miracoli del massaggio anticellulite (Di giovedì 27 gennaio 2022) Clizia Incorvaia mostra le foto prima e dopo il messaggio anticellulite e il risultato è davvero una specie di miracolo per tante donne che non riescono ad avere le gambe sgonfie. L’influencer è al nono mese di gravidanza e da quando ha saputo che era incinta si è affidata ai massaggi metodo Renata Franca. E’ del tutto soddisfatta e ancora una volta la Incorvaia mostra il risultato, il prima e il dopo i messaggi e non c’è dubbio, come dice anche lei, che le sue gambe sono anche più belle di prima. I messaggi anticellulite le hanno permesso in questi mesi di dolce attesa di non gonfiarsi e di non accumulare cellulite. Superato il covid e tutta la paura legata al virus nel suo stato, Clizia Incorvaia ha preparato il borsone per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 27 gennaio 2022)mostra le foto prima e dopo il messaggioe il risultato è davvero una specie di miracolo per tante donne che non riescono ad avere le gambe sgonfie. L’influencer è aldi gravidanza e da quando ha saputo che era incinta si è affidata ai massaggi metodo Renata Franca. E’ del tutto soddisfatta e ancora una volta lamostra il risultato, il prima e il dopo i messaggi e non c’è dubbio, come dice anche lei, che le sue gambe sono anche più belle di prima. I messaggile hanno permesso in questi mesi di dolce attesa di non gonfiarsi e di non accumulare cellulite. Superato il covid e tutta la paura legata al virus nel suo stato,ha preparato il borsone per ...

