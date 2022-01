Classifica Time: tra i volumi fotografici migliori al mondo 3 stampati da Musumeci SpA (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le strade di New York, le pagine di un diario segreto adolescenziale e gli scorci di Prospect Park, uno dei parchi più suggestivi di Brooklyn diventano realtà davanti all’obiettivo di 3 dei 20 migliori libri fotografici del 2021 selezionati dal Time, il primo news magazine settimanale degli Stati Uniti, ancora oggi tra le fonti più autorevoli e prestigiose al mondo. Luoghi e storie diverse, ma accomunate da un’origine comune: la stampa Made in Italy, a cura di Musumeci S.p.A., il printing atelier di lusso con sede ad Aosta. Curata dal diparTimento fotografico della rivista, la Classifica è il risultato della selezione di ciascun editor sui progetti fotografici più toccanti pubblicati in un anno profondamente connotato dall’isolamento causato dalla ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le strade di New York, le pagine di un diario segreto adolescenziale e gli scorci di Prospect Park, uno dei parchi più suggestivi di Brooklyn diventano realtà davanti all’obiettivo di 3 dei 20libridel 2021 selezionati dal, il primo news magazine settimanale degli Stati Uniti, ancora oggi tra le fonti più autorevoli e prestigiose al. Luoghi e storie diverse, ma accomunate da un’origine comune: la stampa Made in Italy, a cura diS.p.A., il printing atelier di lusso con sede ad Aosta. Curata dal diparnto fotografico della rivista, laè il risultato della selezione di ciascun editor sui progettipiù toccanti pubblicati in un anno profondamente connotato dall’isolamento causato dalla ...

