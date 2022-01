Clamoroso: per giocare al Quirinale, Di Maio diserta la riunione sull’Ucraina (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Di Maio non ha partecipato a un vertice europeo sull’Ucraina in queste ore perchè non si fida di quello che dice Conte”@NicolaPorro a #StaseraItalia a proposito dell’assenza dell’Italia al tavolo sull’Ucraina pic.twitter.com/xANGjLu0el — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 26, 2022 Mentre siamo qui a pensare a quale sarà il prossimo presidente della Repubblica, e a vedere che il parlamento dopo quattro votazioni è ancora nel pantano, ci sono forse altre questioni di cui dovremmo discutere. Le bollette? La crisi un Ucraina? Ecco: vorrei far presente che Di Maio ultimamente, per stare dietro al caos Quirinale, non ha partecipato ad un vertice sulla tensione a Kiev. E si questo avrei due cosette da dire… Nicola Porro, da Stasera Italia del 26 gennaio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Dinon ha partecipato a un vertice europeoin queste ore perchè non si fida di quello che dice Conte”@NicolaPorro a #StaseraItalia a proposito dell’assenza dell’Italia al tavolopic.twitter.com/xANGjLu0el — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 26, 2022 Mentre siamo qui a pensare a quale sarà il prossimo presidente della Repubblica, e a vedere che il parlamento dopo quattro votazioni è ancora nel pantano, ci sono forse altre questioni di cui dovremmo discutere. Le bollette? La crisi un Ucraina? Ecco: vorrei far presente che Diultimamente, per stare dietro al caos, non ha partecipato ad un vertice sulla tensione a Kiev. E si questo avrei due cosette da dire… Nicola Porro, da Stasera Italia del 26 gennaio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

misspiaze : È troppo clamoroso per essere vero, figuratevi se succede. Impossibile - eltucusalamanca : La Juve cedendo Kulu al Milan farebbe un autogol clamoroso per me. Da loro sarebbe super-funzionale dato che gli s… - carlo2woo : Se Kulusevski va al Milan, per 25MLN tra l’altro, sarà un rimpianto clamoroso. - Umbe_juve94 : @Alessandra_PD10 Grande giocatore.. Appena arrivato a Sassuolo stravedevo per lui.. Dicevo a mio padre PA questo è… - JuventusUn : Colpo #Juventus, clamoroso ritorno | Sta tradendo il #Napoli! LA SORPRESA? -