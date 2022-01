Cisl | bene nuovi mezzi Cotral | ora assunzioni da sbloccare

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “Abbiamo partecipato con piacere all’inaugurazione per l’acquisto degli 80bus per il rinnovo della flotta di, che adesso riguarda il 75% del parco: si tratta dell’ennesimo segnale di ripresa di un’azienda che fino a pochi anni fa era in forte difficoltà, ma che, anche grazie al sacrificio dei lavoratori, adesso garantisce occupazione e servizi di qualità”. E’ quanto dichiara in una nota il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-del Lazio, Roberto Ricci. “L’auspicio, adesso- ha aggiunto- è che si sblocchi urgentemente, visto le carenze, l’iter assunzionale per rimpinguare l’organico dell’azienda: al crescere deidisponibili deve corrispondere un aumento del personale e un rapido adeguamento del servizio”. (Agenzia Dire)