“Ciò che è accaduto può ritornare Dipende solo da noi” | il Giorno della Memoria 2022

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 27 gennaio del 1945, l’Armata Rossa riuscì a entrare nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando tutti i sopravvissutifollia nazista. E quella data è stata scelta come ricorrenza, nonsimbolica, da parte del mondo intero, con l’istituzione del “”. Una giornata in cui non si cancella e non si dimentica quella pagina di storia durata diversi anni. Anni bui. Anni in cui milioni di persone vennero perseguitate e uccise “per colpa”loro religione, del loro orientamento sessuale, politico o perché disabili., per non dimenticare vittime innocenti di una follia Le Nazioni Unite hanno impiegato 60 anni per stabilire una data univoca e internazionale per ricordare tutte le ...