Cina, Capodanno: folla alla stazione ferroviaria di Shanghai (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una folla di passeggeri si e' riversata nella stazione ferroviaria di Shangai per tornare a casa in occasione del Capodanno cinese. Molti viaggiatori - a cui e' stato impedito di tornare a casa negli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Unadi passeggeri si e' riversata nelladi Shangai per tornare a casa in occasione delcinese. Molti viaggiatori - a cui e' stato impedito di tornare a casa negli ...

Advertising

Tag43_ita : In vista del Capodanno e di #Pechino2022, la #Cina potenzierà il controllo del web e delle star dissidenti. Per un… - smilypapiking : RT @GabrieleIuvina1: La Cina impone la 'purificazione' di Internet in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino e del capodanno lunare La… - GiuseppeTalami : RT @GabrieleIuvina1: La Cina impone la 'purificazione' di Internet in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino e del capodanno lunare La… - ExtremaRatio4 : La ????impone la 'purificazione' di Internet in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino e del capodanno lunare La… - GabrieleIuvina1 : La Cina impone la 'purificazione' di Internet in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino e del capodanno lunare… -