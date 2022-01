Ciclismo | Domenico Pozzovivo potrebbe tornare nel World Tour | proposta dell’Intermarché Wanty Gobert

(Di giovedì 27 gennaio 2022)in gruppo. Nonostante sia rimasto senza contratto ormai da mesi, con la chiusura della Qhubeka NextHash, il lucano sarebbe pronto a giocarsi le ultime stagioni dell’ormai lunghissima carriera ancora nel, il massimo circuito internazionale. La stagione è già iniziata, ma ci sono ancora dei corridori che aspettano offerte per aggregarsi alle varie squadre che stanno provando a completare le rose. Tra questi lo scalatore trentanovenne, più volte vittima di cadute e della sfortuna, ma sempre un punto di riferimento in gruppo. La, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata da una squadra belga che presenta già tre corridori azzurri come Pasqualon, Petilli e Rota: l’Intermarché...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Domenico

OA Sport

Continua a allenarsi con la consueta professionalità, anche perché vuole decidere lui quando chiudere una (gloriosa) carriera, come è giusto che sia.Pozzovivo è rimasto coinvolto suo malgrado nella chiusura della Qhubeka, con la quale aveva già l'accordo per il 2022. E adesso una pista concreta, anche se non l'unica, c'è e porta alla ...... Forber per il mondo delle imprese; Bluerating per il mondo della finanza; Bike per ile ... riconducibile allo stesso Masetti, a cedere alla IDI - riconducibile a sua volta a...Domenico Pozzovivo potrebbe tornare in gruppo. Nonostante sia rimasto senza contratto ormai da mesi, con la chiusura della Qhubeka NextHash, il lucano sarebbe pronto a giocarsi le ultime stagioni dell ...Accusato di aver travolto e ucciso Giovanni Ripari, 57enne di Trodica di Morrovalle, un 27enne patteggerà la pena dopo aver risarcito i familiari. L’incidente era avvenuto il 20 agosto 2019 alle 7 di ...