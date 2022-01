Ciclismo | Domenico Pozzovivo potrebbe tornare nel World Tour | proposta dell' Intermarché Wanty Gobert

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La, come riportato dalla Gazzettao Sport, sarebbe arrivata da una squadra belga che presenta già tre corridori azzurri come Pasqualon, Petilli e Rota: l'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Domenico

OA Sport

La proposta, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata da una squadra belga che presenta già tre corridori azzurri come Pasqualon, Petilli e Rota: l'Intermarché Wanty Gobert.Continua a allenarsi con la consueta professionalità, anche perché vuole decidere lui quando chiudere una (gloriosa) carriera, come è giusto che sia.Pozzovivo è rimasto coinvolto suo malgrado nella chiusura della Qhubeka, con la quale aveva già l'accordo per il 2022. E adesso una pista concreta, anche se non l'unica, c'è e porta alla ...Domenico Pozzovivo potrebbe tornare in gruppo. Nonostante sia rimasto senza contratto ormai da mesi, con la chiusura della Qhubeka NextHash, il lucano sarebbe pronto a giocarsi le ultime stagioni dell ...Accusato di aver travolto e ucciso Giovanni Ripari, 57enne di Trodica di Morrovalle, un 27enne patteggerà la pena dopo aver risarcito i familiari. L’incidente era avvenuto il 20 agosto 2019 alle 7 di ...