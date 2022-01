Chucky | la versione televisiva della saga horror aggiunge qualcosa all’era di Stranger Things

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 gennaio 2022), la serie tvche dal mese di gennaio è disponibile in Italia su Infinity, è il perfetto esempio di come l’effetto nostalgia, oggi imperante nell'industria dell’entertainment audiovisivo, stia permeando il genere. Una dimostrazione, anche, delle potenzialità espressive dei sequel, remake, reboot e di tutti gli innumerevoli altri termini esistenti che implicano il concetto di revival. In questo caso, l’immaginelocandina e il nome del franchise che dà il titolo alla serie, non ha bisogno di spiegazioni per capire di cosa stiamo trattando. Arrivata nelle sale italiane nel 1988, grazie al film La Bambola Assassina, laruota intorno alla storia di una bambola in cui va a rifugiarsi l'anima di un serial killer in punto di morte. Un maleficio che apre all’assassino la speranza ...