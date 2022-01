Chuck Palahniuk ha apprezzato il finale di “Fight Club” modificato in Cina (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'autore del libro da cui è tratto il film ha detto che il finale cinese è più vicino a quello originale Leggi su ilpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'autore del libro da cui è tratto il film ha detto che ilcinese è più vicino a quello originale

Advertising

ilpost : Chuck Palahniuk ha apprezzato il finale di “Fight Club” modificato in Cina - AleDV_Duffman : RT @ilpost: Chuck Palahniuk ha apprezzato il finale di “Fight Club” modificato in Cina - lorenzdonofrio : RT @ilpost: Chuck Palahniuk ha apprezzato il finale di “Fight Club” modificato in Cina - il_Conte78 : Non fermatevi al titolo ma leggere l'articolo (nel caso..) il pensiero di Palhniuk sulla censura è più che interess… - Evron88 : RT @ilpost: Chuck Palahniuk ha apprezzato il finale di “Fight Club” modificato in Cina -