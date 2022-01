Choker a catena | il gioiello dall’allure rock che svecchia il look

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Addio alle solite collane di perle o con ciondoli vari. Il collier da avere ora è uncome quello che sfoggiava Liv Tyler alla prima cinematografica di Io ballo da sola nel 1996. E il motivo è semplice. A differenza delle altre collane, ha dalla sua parte un’allureche in un attimoqualsiasi outfit. Anche il più banale. Un classico blazer, un maglione basico o un dolcevita a tinta unita. Tutti questi pezzi accostati a unacquistano subito appeal, diventando più interessanti. È proprio il caso di dire che si tratta di un furbissimo investimento moda. Ildel 1996 di Liv Tyler è il fulcro dell’otfit: dona luce e rende meno classico e piùil blazer....

Il sex appeal sta tutto nel contrasto sapiente di maschile/femminile, da esaltare con gioielli anni Novanta, come ila maxioro che esalta lo scollo. Ricevi news e aggiornamenti sulle ...Il, gioiello di tendenza del 2022, afirmato Pomellato in oro e diamanti è un esempio di alto artigianato ma anche di come questo tipo di gioiello può essere versatile e di tendenza ...Direttamente dagli Anni 90, il choker catena torna a dare un twist tutto nuovo e rock persino ai capi più normcore dell’armadio.