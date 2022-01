Chi dice basta alle quarantene nelle scuole. Gli esempi in Europa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Proteggere la scuola resta una delle grandi sfide in mezzo alla crisi sanitaria. In Europa, i governi continuano a dibattere sulla necessità di mantenere la lezioni in presenza – in sicurezza -, nonostante l’aumento dei casi per la variante Omicron del Covid-19. Test settimanali, distanziamento sociale, e isolamento, solo in casi estremi, sono alcune delle strategie introdotte. In Belgio tutto cambia da lunedì Da lunedì, per esempio, in Belgio le scuole non chiuderanno più. La quarantena scatterà in una classe solo se ci sono quattro o più studenti contagiati. Fino ad ora, la misura di isolamento di sette giorni scattava ad un unico compagno di classe positivo. Con l’accordo raggiunto tra le autorità sanitarie adesso resteranno in casa solo gli studenti con il virus e chi presenta sintomi di Covid-19. Anche gli studenti che hanno i ... Leggi su formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) Proteggere la scuola resta una delle grandi sfide in mezzo alla crisi sanitaria. In, i governi continuano a dibattere sulla necessità di mantenere la lezioni in presenza – in sicurezza -, nonostante l’aumento dei casi per la variante Omicron del Covid-19. Test settimanali, distanziamento sociale, e isolamento, solo in casi estremi, sono alcune delle strategie introdotte. In Belgio tutto cambia da lunedì Da lunedì, pero, in Belgio lenon chiuderanno più. La quarantena scatterà in una classe solo se ci sono quattro o più studenti contagiati. Fino ad ora, la misura di isolamento di sette giorni scattava ad un unico compagno di classe positivo. Con l’accordo raggiunto tra le autorità sanitarie adesso resteranno in casa solo gli studenti con il virus e chi presenta sintomi di Covid-19. Anche gli studenti che hanno i ...

