Che Tempo Che Fa ospita la nuova Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roberta Metsola La nuova Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 30 gennaio su Rai3. Roberta Metsola ha assunto l’incarico – succedendo a David Maria Sassoli – il 18 gennaio scorso, giorno del suo 43° compleanno, diventando così la più giovane Presidente del Parlamento Europeo di sempre, e la più giovane a presiedere un’istituzione UE. Maltese, avvocata specializzata in diritto e politica europea, è parlamentare europea dal 2013 e fa parte del Ppe; il 12 novembre 2020 era stata eletta Prima VicePresidente Vicaria del Parlamento ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 27 gennaio 2022)Ladelsarà ospite in esclusiva a CheChe Fa di Fabio Fazio domenica 30 gennaio su Rai3.ha assunto l’incarico – succedendo a David Maria Sassoli – il 18 gennaio scorso, giorno del suo 43° compleanno, diventando così la più giovanedeldi sempre, e la più giovane a presiedere un’istituzione UE. Maltese, avvocata specializzata in diritto e politica europea, è parlamentare europea dal 2013 e fa parte del Ppe; il 12 novembre 2020 era stata eletta Prima ViceVicaria del...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: quelli che oggi fanno le pulci alla #Casellati e ieri le facevano a #Frattini, #Moratti e #Pera non han… - Marcozanni86 : Oggi su #Repubblica, disquisendo di #recoveryfund, si dice che l'Italia 'ha sottoscritto un mutuo da oltre 100 mili… - reportrai3 : Report spiegherà quali sono le cure che fin qui sono state impiegate per trattare i malati di Covid, e con quali ri… - tuttestronzate : @NinniGiulia giulia lascia stare, chi pensa davvero questo ne è consapevole ma la maggior parte di noi non segue su… - h3avysoulx : RT @OverpartyC: Baru: ' stavamo tanto bene poi siamo andati in confessionale' Pare che gli sia stata fatta una domanda ben precisa su due… -