Che fine ha fatto Paolo Fox (Di giovedì 27 gennaio 2022) Assente da I Fatti Vostri da lunedì 24 gennaio 2022, l'astrologo con la sua assenza ha messo in agitazione centinaia di telespettatori. Durante la puntata di giovedì 27 ha annunciato, in collegamento telefonico, di avere il Covid e di non averlo detto per questioni di privacy. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Assente da I Fatti Vostri da lunedì 24 gennaio 2022, l'astrologo con la sua assenza ha messo in agitazione centinaia di telespettatori. Durante la puntata di giovedì 27 ha annunciato, in collegamento telefonico, di avere il Covid e di non averlo detto per questioni di privacy. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

VittorioSgarbi : Alla fine finirà che la destra voterà Draghi, che è l'idea di Letta. Cioè la destra sarà guidata dalla sinistra, i… - ladyonorato : Come era prevedibile, la dichiarazione dell’OMS che citavo giorni fa sulla fine della pandemia in primavera grazie… - romeoagresti : ???? #Bentancur: l’#AstonVilla ragiona attorno ai 20 milioni, ma la trattativa appare molto complicata ???? #Arthur: n… - masocazzimiei : @AluOnima non sono d'accordo dei rimpianti, quelli li hai solo se ti penti di non aver fatto qualcosa, io so di ave… - ilbaro67 : RT @zothyria: Il fronte novax è destinato ad ingrossare le sue fila: tra bidosati che non si faranno la terza e tridosati che non si farann… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Variante Omicron, Ecdc: "Contagi tripli rispetto a picco massimo pandemia" Ed estendere il richiamo a tutti coloro che sono stati vaccinati potrebbe ulteriormente tagliare le ospedalizzazioni attese di altre 300 - 500mila. Se quindi tutti facessero il booster, alla fine si ...

Welfare aziendale e pari opportunità, il progetto Ialf presentato in Asi Bari "Inoltre, la formazione ha il compito di creare un'occupazione femminile di qualità, la sola che ... Il direttore generale di Ebiten, Matteo Pariscenti, ha ricordato: 'Ebiten ha il fine di realizzare le ...

Che fine farà lo smart working Today.it Biden e la Corte Suprema: tre nomi, due insidie In realtà Breyer, 83 anni, il più anziano dei nove togati, dovrebbe lasciare il seggio alla fine della sessione annuale, tra giugno e luglio. Se le cose andranno così, parteciperà alla decisione ...

Capodanno cinese, tutto quello che c'è da sapere Le 4 curiosità che non tutti sanno sul Capodanno Cinese L'anno del ... Ad esempio, il pesce, sinonimo di “abbondanza”, dovrà essere consumato alla fine in segno di augurio per un anno prospero. Altro ...

Ed estendere il richiamo a tutti colorosono stati vaccinati potrebbe ulteriormente tagliare le ospedalizzazioni attese di altre 300 - 500mila. Se quindi tutti facessero il booster, allasi ..."Inoltre, la formazione ha il compito di creare un'occupazione femminile di qualità, la sola... Il direttore generale di Ebiten, Matteo Pariscenti, ha ricordato: 'Ebiten ha ildi realizzare le ...In realtà Breyer, 83 anni, il più anziano dei nove togati, dovrebbe lasciare il seggio alla fine della sessione annuale, tra giugno e luglio. Se le cose andranno così, parteciperà alla decisione ...Le 4 curiosità che non tutti sanno sul Capodanno Cinese L'anno del ... Ad esempio, il pesce, sinonimo di “abbondanza”, dovrà essere consumato alla fine in segno di augurio per un anno prospero. Altro ...