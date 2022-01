Che fine ha fatto Paolo Fox

Leggi su diredonna

(Di giovedì 27 gennaio 2022)Fox, assente dal lunedì 24 gennaio 2022 dagli schermi de I Fatti Vostri su RaiDue, ha messo in agitazione tutti i suoi fan che lo attendono puntuali per la lettura dell’oroscopo. Da giorni infatti sui social del programma i telespettatori si sono interrogati sul perché l’uomo delle stelle fosse assente, e soprattutto perché nessuno in trasmissione non ne avesseparola. Almeno sino alla puntata di giovedì 27 gennaio. Vi raccomandiamo... Quarto Grado: Salvo Sottile sul servizio di Matrix ad Avetrana In apertura del programma, infatti, Salvo Sottile e Anna Falchi hanno svelato il mistero del “FoxGate”, come lo ha chiamato la conduttrice, dicendo al pubblico cheFox ha il Covid, motivo per cui non è stato presente, e non lo è ancora, in studio. La malattia, ...