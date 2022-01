Charlotte Casiraghi bellissima a cavallo alla sfilata Chanel

(Di giovedì 27 gennaio 2022)sfila apersettimana della moda di Parigi. Sullo sfondo, in prima fila, il marito DImitri Rassam.La monegasca 35enne, global ambassador della maison, entra in scena al trotto. E lascia tutti a bocca aperta. Compreso il marito con cui dicevano fosse in crisi.non ha bisogno di effetti speciali

Advertising

uzletadam : Charlotte Casiraghi!!! chan3L - MSN_Portugal : Charlotte Casiraghi estreia-se como modelo - federicodececco : Chanel, Charlotte Casiraghi a cavallo apre la sfilata @sole24ore - MonacoTribuneIT : La figlia della Principessa Carolina ha sicuramente sorpreso il pubblico durante la sfilata della collezione Haute-… - infoitcultura : La sfilata di Charlotte Casiraghi, in sella al suo cavallo -

Ultime Notizie dalla rete : Charlotte Casiraghi

ha aperto la sfilata della Fashion Week di Parigi in sella ad un cavallo: come testimoniano le foto , la nipote di Grace Kelly ha cavalcato, prima al passo e poi al galoppo, per ...e Dimitri Rassam sono innamorati a Parigi . La principessa 35enne, figlia di Carolina di Monaco e Stefano, e il marito, produttore cinematografico libanese - francese ...Chanel Haute Couture. Charlotte Casiraghi a cavallo in passerella. Un video della Maison mostrava già Charlotte Casiraghi a cavallo, nessuno però si aspettava di vedere una cavallerizza in passerella.Charlotte Casiraghi, la figlia di Carolina di Monaco, ha aperto la sfilata di Chanel cavalcando sulla passerella della Fashion Week di Parigi 2022. Charlotte Casiraghi ha aperto la sfilata della Fashi ...