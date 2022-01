Charlotte Casiraghi a cavallo sulla passerella di Chanel fa discutere | il mondo della moda si divide e gli animalisti vanno all’attacco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La sfilata Haute Couture 2022 disarà ricordata sicuramente più per l’ingresso indiin sella ad unche non per i mesti abiti presentati da Virgin Viard. Sicuramente l’effetto sorpresa c’è stato, mormorii di stupore si sono levati tra i presenti, ma quello che nelle intenzioni voleva essere un omaggio alla fondatriceMaison, Coco, si è trasformato in un boomerang con conseguente (ennesimo) danno di immagine. Perché se una partecritica ha definito l’amazzone e il suo destriero una “meraviglia”, tanti altri l’hanno bollata come una farsa, una trovata classista per strizzare l’occhio a quella fetta di pubblico extra extra lusso, a cui si rimanda con il rango aristocratico ...