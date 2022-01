Centinaia di "Bambi" si sono ammalati di Covid negli Usa

Leggi su agi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Oltre l'80% dei cervi dalla coda bianca (Odocoileus virginianus) dell'Iowa testati è risultato positivo al coronavirus SARS-CoV-2. A rilevarlo, uno studio americano guidato dall' Istituto di Scienze della Vita "Huck" dell'Università Statale della Pennsylvania, in collaborazione con i ricercatori della Wildlife Bureau, Dipartimento delle risorse naturali dell'Iowa, del College di Medicina Veterinaria dell'Università Statale dell'Iowa, dello Houston Methodist Research Institute e di altri centri di ricerca. I risultati, pubblicati sulla rivista PNAS, suggeriscono che vi è un numero crescente di cervi dalla coda bianca infettati dal coronavirus SARS-CoV-2 in Nord, Centro e Sud America. Gli scienziatigiunti alle loro conclusioni dopo aver testato la positività al patogeno pandemico in campioni di linfonodi retrofaringei (RPLN) prelevati da ...