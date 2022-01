Castellani | da Empoli ai lager

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Francoricorda ancora quella mattina dell’8 marzo del 1944 nella loro casa di Fibbiana a due passi da Montelupo Fiorentino. Franco, come ha raccontato in molti video e un’infinità di interviste, aveva appena sei anni e guardava il padre che era andato ad aprire la porta al gerarca Orazio Nardini. Assieme a due carabinieri stavano cercando il nonno David, non proprio un attivista politico, ma certamente un antifascista. Invece il figlio Carlo, padre di Franco e di Carla appunto, di politica non si interessava per nulla. Lui era stato una gloria dell’calcio risultando il terzo marcatore nella storia della società toscana. Aveva anche giocato in Serie A (che in quell’epoca veniva chiamata Divisione Nazionale) con la maglia del Livorno. Prima di tornare a, dove, quando non c’erano soldi, era lui a tirarli fuori ...