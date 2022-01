Caso Saguto: Pg, 'ex collega Rosini raccontò quello che stava avvenendo nella sezione' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Caltanissetta, 27 gen. (Adnkronos) - "La prova provata che questo processo non esce da nessun sollecito massmediatico è la testimonianza di Claudia Rosini, che non appartiene, in astratto, a nessuna fazione dell'antimafia. E' un magistrato che apparteneva allo stesso ufficio della dottoressa Saguto. La malattia della quale si era ammalata in un determinato momento il sistema viene fuori dalle parole della giudice Rosini, non da un giornalisti. Che descriveva dall'interno il contesto, già emerso dalle intercettazioni telefoniche". Lo ha detto la Procuratrice generale di Caltanissetta Lia Sava proseguendo la requisitoria nel processo a Silvana Saguto e al suo 'cerchio magico'. "E' stata una testimonianza molto importante perché descriveva ciò che stava avvenendo". Poi ricorda: "A giugno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Caltanissetta, 27 gen. (Adnkronos) - "La prova provata che questo processo non esce da nessun sollecito massmediatico è la testimonianza di Claudia, che non appartiene, in astratto, a nessuna fazione dell'antimafia. E' un magistrato che apparteneva allo stesso ufficio della dottoressa. La malattia della quale si era ammalata in un determinato momento il sistema viene fuori dalle parole della giudice, non da un giornalisti. Che descriveva dall'interno il contesto, già emerso dalle intercettazioni telefoniche". Lo ha detto la Procuratrice generale di Caltanissetta Lia Sava proseguendo la requisitoria nel processo a Silvanae al suo 'cerchio magico'. "E' stata una testimonianza molto importante perché descriveva ciò che". Poi ricorda: "A giugno ...

Advertising

TV7Benevento : Caso Saguto: Pg, 'ex collega Rosini raccontò quello che stava avvenendo nella sezione'... - TV7Benevento : Caso Saguto: Pg, 'questo non è un processo all'antimafia, dolore lancinante anche per noi' (2)... -