Caro bollette, il grido d'allarme di Cna Genova: "Oltre 200 imprese sull'orlo del baratro" (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'aumento dei prezzi dell'energia minaccia di falcidiare le realtà medio piccole. Banchero: "Il settore produttivo è il più colpito". In crescita i prezzi al dettaglio Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'aumento dei prezzi dell'energia minaccia di falcidiare le realtà medio piccole. Banchero: "Il settore produttivo è il più colpito". In crescita i prezzi al dettaglio

Advertising

FratellidItalia : Il mondo produttivo è in ginocchio, migliaia di imprese e Partite Iva hanno chiuso, strette tra caro bollette e inf… - HuffPostItalia : Davide Serra: 'Senza Draghi, altro che caro bollette, ci spengono direttamente la luce' - ItaliaViva : Uno dei motivi dietro il caro #bollette è anche il no ideologico a nuovi impianti. Per fortuna che abbiamo fatto il… - aliotta_katia : @lazerba2 @Tere68250205 @ilriformista Certi che avete un gran coraggio a scrivere cazzate dopo averlo preso in quel… - 46Ivano : RT @ottogattotto: #DavideSerra: 'Senza #Draghi, altro che caro bollette, ci spengono direttamente la luce' -