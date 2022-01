Caro bollette, Barelli: “Finalmente sostegni utili alle piscine in crisi” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “Oggi, in Consiglio dei Ministri, sono state accolte le richieste che Forza Italia, da tempo, aveva formulato per intervenire sul ‘Caro bollette’, a sostegno delle imprese e delle famiglie, seppur consapevoli che occorrerà pensare a ulteriori provvedimenti per accompagnare verso la ripresa il paese e salvaguardare i posti di lavoro”. Lo afferma il presidente dei deputati di Forza Italia e della Federnuoto, Paolo Barelli. “Abbiamo prontamente raccolto, in particolare, il grido di allarme lanciato in queste settimane da numerose associazioni sportive – come ad esempio quelle che gestiscono le piscine – che senza adeguati sostegni avrebbero dovuto interrompere la loro attività e che sono state inserite nella categoria delle attività energivore. Un importante passo in avanti è stato compiuto – ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “Oggi, in Consiglio dei Ministri, sono state accolte le richieste che Forza Italia, da tempo, aveva formulato per intervenire sul ‘’, a sostegno delle imprese e delle famiglie, seppur consapevoli che occorrerà pensare a ulteriori provvedimenti per accompagnare verso la ripresa il paese e salvaguardare i posti di lavoro”. Lo afferma il presidente dei deputati di Forza Italia e della Federnuoto, Paolo. “Abbiamo prontamente raccolto, in particolare, il grido di allarme lanciato in queste settimane da numerose associazioni sportive – come ad esempio quelle che gestiscono le– che senza adeguatiavrebbero dovuto interrompere la loro attività e che sono state inserite nella categoria delle attività energivore. Un importante passo in avanti è stato compiuto – ...

