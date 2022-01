Capienza stadi, De Laurentiis contro Governo: “Quando capiranno che 25 milioni di tifosi sono elettori…” (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Parole dure quelle di Aurelio De Laurentiis in uscita dall’Assemblea di Lega Serie A che ha deciso sulla Capienza degli stadi. Il presidente del Napoli, ai microfoni anche dell’inviato di Sportface Matteo Mosciatti, ha criticato apertamente l’operato del Governo sul tema. “Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa” ha affermato De Laurentiis, a cui evidentemente non sono andati a genio gli sviluppi delle ultime ore con il ritorno al 50% della Capienza che sembra ormai cosa fatta. IL VIDEO #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis: ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Parole dure quelle di Aurelio Dein uscita dall’Assemblea di Lega Serie A che ha deciso sulladegli. Il presidente del Napoli, ai microfoni anche dell’inviato di Sportface Matteo Mosciatti, ha criticato apertamente l’operato delsul tema. “ilcapirà che 25di25di elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa” ha affermato De, a cui evidentemente nonandati a genio gli sviluppi delle ultime ore con il ritorno al 50% dellache sembra ormai cosa fatta. IL#Napoli, Aurelio #De: ...

