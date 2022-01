Caos a Uomini e Donne, arriva già la prima segnalazione su Eleonora. Maria De Filippi si rifiuta di leggerla (Di giovedì 27 gennaio 2022) Luca Salatino ha cominciato il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Dopo la delusione subita da Roberta Ilaria Giusti, che ha preferito Samuele Carniani, lo chef romano ha effettuato le prime esterne nel dating show. Luca Salatino ha già conosciuto Lilli ed Eleonora. Su quest’ultima, nella puntata del 27 gennaio di Uomini e Donne è arrivata una segnalazione. Maria De Filippi ha comunicato la notizia alla ragazza, ma non ha voluto leggere il contenuto della missiva arrivata alla redazione. La segnalazione su Eleonora a Uomini e Donne Che record! Nei decenni di messa in onda di Uomini e Donne sono ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Luca Salatino ha cominciato il suo percorso da tronista a. Dopo la delusione subita da Roberta Ilaria Giusti, che ha preferito Samuele Carniani, lo chef romano ha effettuato le prime esterne nel dating show. Luca Salatino ha già conosciuto Lilli ed. Su quest’ultima, nella puntata del 27 gennaio dita unaDeha comunicato la notizia alla ragazza, ma non ha voluto leggere il contenuto della missivata alla redazione. LasuChe record! Nei decenni di messa in onda disono ...

