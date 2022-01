Canzoni Sanremo 2022: il testo di «Miele» di Giusy Ferreri (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giusy Ferreri Dopo cinque anni dal suo ultimo Festival di Sanremo, Giusy Ferreri partecipa per la quarta volta alla kermesse canora di Rai 1. Lo fa con Miele, canzone firmata Takagi e Ketra ma che (ri)porta la cantante palermitana fuori dal contesto dei tormentoni estivi. Giusy definisce il brano “una parentesi musicale romantica dal sapore retrò” e “quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore”. Miele è inserita nel nuovo album “Cortometraggi”, in uscita il 18 febbraio 2022. Miele di D. Petrella – Takagi – Ketra – F. Abbate Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Hitaka/Faber – Milano Tu no, tu no Tu no non ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 27 gennaio 2022)Dopo cinque anni dal suo ultimo Festival dipartecipa per la quarta volta alla kermesse canora di Rai 1. Lo fa con, canzone firmata Takagi e Ketra ma che (ri)porta la cantante palermitana fuori dal condei tormentoni estivi.definisce il brano “una parentesi musicale romantica dal sapore retrò” e “quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore”.è inserita nel nuovo album “Cortometraggi”, in uscita il 18 febbraiodi D. Petrella – Takagi – Ketra – F. Abbate Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Hitaka/Faber – Milano Tu no, tu no Tu no non ...

