Camilla Canepa morta dopo Astrazeneca | i medici che la soccorsero sapevano del vaccino

(Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ un dettaglio cruciale: in quei giorni erano già state pubblicate le linee guida sulle reazioni avverse al farmaco. Ma sulla cartella clinica il particolare non è riportato

Continua a far discutere il caso del decesso di, la giovanissima 18enne di Sestri Levante (Genova) morta in seguito ad una iniezione del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca . La ragazza decise di sottoporsi alla vaccinazione ...I medici dell' ospedale di Lavagna sapevano cheera stata vaccinata con Astrazeneca . Lo avrebbero detto gli stessi sanitari, ascoltati come persone informate sui fatti, ai pm che indagano sulla morte della studentessa. Resta da ...Genova, 27 gennaio 2022 - I medici dell' ospedale di Lavagna sapevano che Camilla Canepa era stata vaccinata con Astrazeneca. Lo avrebbero detto gli stessi sanitari, ascoltati come persone informate s ...Emergono ulteriori dettagli sul decesso della giovanissima 18enne di Sestri Levante, deceduta in seguito ad una trombosi cerebrale provocata dal vaccino anti Covid AstraZeneca. Rischia di aggravarsi l ...