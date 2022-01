Calciomercato Serie A LIVE: il dilemma Kulusevski, la Lazio si muove (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 27 GENNAIO Ghoulam Lazio, l’operazione si può fare subito (CLICCA QUI)Zarate colpo a effetto della Salernitana? (CLICCA QUI)Pellegri è un nuovo calciatore del Toro (CLICCA QUI) Milan, Thiaw in pole per la difesa (CLICCA QUI) Difesa Juve, se parte De Ligt idea Koulibaly (CLICCA QUI)Gosens a Milano per le visite mediche (CLICCA QUI) Lazio-Miranchuk, pista caldissima (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 27 GENNAIO Ghoulam, l’operazione si può fare subito (CLICCA QUI)Zarate colpo a effetto della Salernitana? (CLICCA QUI)Pellegri è un nuovo calciatore del Toro (CLICCA QUI) Milan, Thiaw in pole per la difesa (CLICCA QUI) Difesa Juve, se parte De Ligt idea Koulibaly (CLICCA QUI)Gosens a Milano per le visite mediche (CLICCA QUI)-Miranchuk, pista caldissima (CLICCA ...

Advertising

cmdotcom : Nuovo indice di liquidità per iscriversi alla #SerieA: niente più stop al mercato. La richiesta della Lega: capienz… - SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - Gazzetta_it : Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal Siviglia #mercato - TUTTOJUVE_COM : TMW - Juve, Kaio Jorge richiesto da 2 club di Serie A - teoocchiuto : #calciomercato #SerieB | Per la serie a volte ritornano: il #Cosenza riporta in Italia Joaquin #Larrivey (37), che… -