Calciomercato Milan – Ufficiale l’acquisto di Lazetic | il comunicato

Advertising

cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - PietroMazzara : ?? #Calciomercato #Milan - il punto ?? - #Thiaw piace, richiesta base di 8 dallo Schalke. #Esteve alternativa -… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan , il #Valencia fa sul serio per #Castillejo : intensificati i contatti, la formula dell'affare - TeoBellan : Il Milan ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Marko Lazetic dalla Stella Rossa Belgrado. Contratto f… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Ecco il testo: 'ACcomunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazeti dalla Stella Rossa Belgrado. L'attaccante serbo ha firmato un contratto con ...Commenta per primo 'Premesso che l'Inter non è in discussione, credo che per la Championse Napoli abbiano ancora un certo vantaggio. Ma ilsi gioca un grosso jolly nel derby del 5 febbraio. Non dovesse andar bene, potrebbe creare ripercussioni. E potrebbe cominciare ad aver paura. E doversi guardare le spalle non è mai bello. Il ...Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Theo Hernandez è vicinissimo a firmare il rinnovo di contratto con il Milan. I rossoneri prolungheranno la permanenza del terzino francese a Milano fin ...Calciomercato Milan: i rossoneri valutano la possibilità di acquistare subito un difensore centrale ma la strada che porta a Malick Thiaw è in salita, viene osservato anche Maxime .... Gosens all'Inte ...