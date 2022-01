Calciomercato Milan – Thiaw | lo Schalke 04 spara alto | le ultime news

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - carlolaudisa : Stavolta il #Milan va in Germania. Trattativa con lo @s04 per il difensore centrale Malick #Thiaw, nazionale under… - PietroMazzara : ?? #Calciomercato #Milan - il punto ?? - #Thiaw piace, richiesta base di 8 dallo Schalke. #Esteve alternativa -… - CalcioOggi : Lo Schalke spara alto per Thiaw. Ma il Milan farà un altro tentativo - La Gazzetta dello Sport - Giacomobacci2 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Centrocampo, può arrivare un rinforzo a sorpresa - #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: i rossoneri starebbero spingendo per Thiaw, l'alternativa per la difesa sarebbe un giovane francese Mancano pochissimi giorni al gong di chiusura dele ilnon ...... e in tanti modi ( alla ripresa c'è il derby col, qui la situazione critica dei rossoneri ). ...del contratto del regista croato potrebbe arrivare subito dopo la chiusura del...Con Franck Kessiè ormai in uscita, il calciomercato del Milan potrebbe regalare ancora sorprese. Per quanto riguarda il capitolo cessioni, Samu Castillejo, secondo quanto riportato da sampnews24.com, ...Il colpo Vlahovic e le reazioni di chi, per tifo o interesse, ha fatto i conti in tasca ai bianconeri e al calcio italiano ...