Calciomercato Milan, Kessie in bilico: i rossoneri hanno già pronto il sostituto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Milan: il rinnovo di Kessie non è una certezza, così i rossoneri lavorano già per il possibile sostituto Il futuro di Franck Kessie sarebbe sempre più lontano da Milanello. Oltre alle voci di Barcellona e Tottenham, il giocatore rossonero non avrebbe ancora rinnovato il proprio contratto. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, il Milan avrebbe trovato il degno sostituto, si tratta di Renato Sanches. L’agente del giocatore, Jorge Mendes, è lo stesso di Rafael Leao, quest’ultimo vicino a rinnovare con il Diavolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022): il rinnovo dinon è una certezza, così ilavorano già per il possibileIl futuro di Francksarebbe sempre più lontano daello. Oltre alle voci di Barcellona e Tottenham, il giocatore rossonero non avrebbe ancora rinnovato il proprio contratto. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, ilavrebbe trovato il degno, si tratta di Renato Sanches. L’agente del giocatore, Jorge Mendes, è lo stesso di Rafael Leao, quest’ultimo vicino a rinnovare con il Diavolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - carlolaudisa : Stavolta il #Milan va in Germania. Trattativa con lo @s04 per il difensore centrale Malick #Thiaw, nazionale under… - infoitsport : Calciomercato Milan: proposto Kulusevski, le ultime - Henrikatuci2001 : Il #Valencia sta trattando con il #Milan per #Castillejo. La trattativa sta andando e si potrebbe chiudere. #Calciomercato #ocwsport -