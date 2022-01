Calciomercato Hellas Verona, riscatto vicino per il titolare di Tudor (Di giovedì 27 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ...

Advertising

pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Hellas Verona, dal Bayer Leverkusen arriva Retsos. Per il Torino c’è Pellegri… - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Hellas Verona, dal Bayer Leverkusen arriva Retsos. Per il Torino c’è Pellegri… - CalcioOggi : Calciomercato Lazio, l'Hellas Verona alza il muro per Casale: la situazione - La Lazio Siamo Noi - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Hellas Verona, dal Bayer Leverkusen arriva Retsos: il comunicato del club - SSLaziofans1900 : Casale è ancora tutto aperto.Voci di Schira infondate.Troppo negativismo. L'affare è ancora in piedi e ricordiamoci… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Hellas Mercato: Vlahovic sempre più Juve, Muriqi a Maiorca ... a livello economico, la più importante della storia del calciomercato di riparazione in Italia. La ... anche se c'è il problema che l'Hellas per dar via il giocatore in prestito pretende l'obbligo e ...

Il Tottenham insiste per Amrabat della Fiorentina: discorsi ben avviati ... l'accordo tra i due club ancora non c'è, ma il Tottenham sembra intenzionato a puntare con decisione sul centrocampista ex Hellas Verona. Prima una cessione Prima eventualmente di chiudere per ...

Newcastle, occhi sul giocatore dell'Hellas Verona Calciomercato.com Il Tottenham vuole Barak, D’Amico cerca un’operazione “alla Rrahmani” Gli Spurs sarebbero pronti a offrire venti milioni più un giovane in prestito per avere subito il ceco Il Tottenham piomba su Antonin Barak: come infatti riportato da L’Arena, nei giorni scorsi ci sar ...

Retsos: “Non c’è stato bisogno di convincermi. Non vedo l’ora di giocare” Il nuovo acquisto gialloblù si è presentato attraverso una lunga intervista concessa a L’Arena C’è tanta voglia di cominciare subito a dare il proprio contributo nelle parole di Panagiotis Retsos, il ...

... a livello economico, la più importante della storia deldi riparazione in Italia. La ... anche se c'è il problema che l'per dar via il giocatore in prestito pretende l'obbligo e ...... l'accordo tra i due club ancora non c'è, ma il Tottenham sembra intenzionato a puntare con decisione sul centrocampista exVerona. Prima una cessione Prima eventualmente di chiudere per ...Gli Spurs sarebbero pronti a offrire venti milioni più un giovane in prestito per avere subito il ceco Il Tottenham piomba su Antonin Barak: come infatti riportato da L’Arena, nei giorni scorsi ci sar ...Il nuovo acquisto gialloblù si è presentato attraverso una lunga intervista concessa a L’Arena C’è tanta voglia di cominciare subito a dare il proprio contributo nelle parole di Panagiotis Retsos, il ...