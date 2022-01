Calciomercato Barcellona | si chiude per il ritorno in attacco

(Di giovedì 27 gennaio 2022) . Il giocatore arriva in prestito dalla Premier League Ilstando per ildi Adama Traore. Come riferito dai media spagnoli Xavi ha scelto l’attaccante esterno del Wolverhampton. Ora, informa Fabrizio Romano, si tratta sul prestito e sull’opzione di acquisto del Barça che coprirà per intero lo stipendio del giocatore. Si lavora perre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Morata-@FCBarcelona pista fredda al momento: il punto sulla trattativa e la volontà della… - DiMarzio : #Calciomercato, l'ex Chelsea Oscar conferma la trattativa con il #Barcellona - CalcioNews24 : #Barcellona, quasi fatta per il ritorno - FraLauricella : #SportMediaset ??#Calciomercato Si raffredda la pista #Morata al #Barcellona #Nandez verso la #juventus.… - FraLauricella : #SportMediaset ??#Calciomercato @GianniBalzarini A febbraio l'incontro con #dybala per il rinnovo. Da ieri il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Barcellona

, il Siviglia vuole Isco e libera Rakitic: la situazione per la Juventus Isco © ... E difficilmente l'exrifiuterebbe la Juve. L'interrogativo per i piemontesi riguarderebbe ...... l'intreccio riguardante Morata e Dembelè con il. L'arrivo di Vlahovic potrebbe incidere ... Situazione bloccata per la cessione di Arthur all'Arsenal, come raccontato da.it. E ...La ricapitalizzazione da 400 milioni per coprire i debiti e reinvestire per la Champions. Ora Morata ha le valigie pronte ...Dopo l'arrivo di Vlahovic, la Juventus si concentra sul centrocampo: il domino di mercato può partire dal Siviglia e Isco portando a Rakitic ...