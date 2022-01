Calciomercato Atalanta: sfida a Sassuolo e Fiorentina per Lucca (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Calciomercato dell’Atalanta guarda come sempre al futuro, ecco perché c’è stato l’inserimento su Lorenzo Lucca, ma la concorrenza è infuocata Lorenzo Lucca pronto a diventare uomo Calciomercato nei prossimi giorni, con anche l’Atalanta che si inserisce nella corsa. Il giovane attaccante del Pisa, sul quale si sono mosse, tra le altre, anche Sassuolo, Fiorentina e Genoa, è entrato nei radar bergamaschi per il futuro prossimo. Quotazione tra i 15 e 20 milioni di Euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildell’guarda come sempre al futuro, ecco perché c’è stato l’inserimento su Lorenzo, ma la concorrenza è infuocata Lorenzopronto a diventare uomonei prossimi giorni, con anche l’che si inserisce nella corsa. Il giovane attaccante del Pisa, sul quale si sono mosse, tra le altre, anchee Genoa, è entrato nei radar bergamaschi per il futuro prossimo. Quotazione tra i 15 e 20 milioni di Euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

