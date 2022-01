Calcio: Milan, risoluzione prestito con Monaco per Pellegri (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Milan ufficializza la risoluzione anticipata del prestito di Pietro Pellegri con il Monaco. "Il Club ringrazia Pietro - si legge nella nota - per l'impegno profuso e gli augura le migliori ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilufficializza laanticipata deldi Pietrocon il. "Il Club ringrazia Pietro - si legge nella nota - per l'impegno profuso e gli augura le migliori ...

