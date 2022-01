Calcio: Atalanta. Lesione muscolare di secondo grado per Miranchuk (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per il centrocampista infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra BERGAMO - Altra assenza per Gian Piero Gasperini dopo quella di Duvan Zapata. Il tecnico dell'Atalanta, infatti, dovrà fare ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per il centrocampista infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra BERGAMO - Altra assenza per Gian Piero Gasperini dopo quella di Duvan Zapata. Il tecnico dell', infatti, dovrà fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Atalanta Calcio: Atalanta. Lesione muscolare di secondo grado per Miranchuk Per il centrocampista infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra BERGAMO - Altra assenza per Gian Piero Gasperini dopo quella di Duvan Zapata. Il tecnico dell'Atalanta, infatti, dovrà fare a meno di Aleksej Miranchuk: il centrocampista offensivo classe '95 dovrà restare fermo per almeno due settimane a causa di una lesione di secondo grado al bicipite ...

Lesione muscolare di secondo grado per Miranchuk Altra assenza per Gian Piero Gasperini dopo quella di Duvan Zapata. Il tecnico dell'Atalanta, infatti, dovrà fare a meno di Aleksej Miranchuk: il centrocampista offensivo classe '95 dovrà restare fermo per almeno due settimane a causa di una lesione di secondo grado al bicipite ...

Atalanta: occhi su Murru e Augello Calcio Atalanta Marcolin: “Con Gosens l’Inter piazza un colpo di qualità” L’ex centrocampista: “Perdita pesante per l’Atalanta nella corsa Champions. Vedremo se Boga riuscirà a cambiare tipo di gioco della Dea” In queste ore si parla parecchio delle favorite per conquistare ...

Per l’Atalanta c’è quasi una squadra di prestiti da sfoltire Sono diverse le posizioni da valutare dopo i nuovi regolamenti voluti dalla Fifa in vigore da luglio Le nuove regole sui prestiti rischiano di condizionare il mercato futuro dell’Atalanta. I nerazzurr ...

L'ex centrocampista: "Perdita pesante per l'Atalanta nella corsa Champions. Vedremo se Boga riuscirà a cambiare tipo di gioco della Dea" In queste ore si parla parecchio delle favorite per conquistare ...Sono diverse le posizioni da valutare dopo i nuovi regolamenti voluti dalla Fifa in vigore da luglio Le nuove regole sui prestiti rischiano di condizionare il mercato futuro dell'Atalanta. I nerazzurr ...