Calano le prime dosi: in oltre 7 milioni ancora senza vaccino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono stati 155.697 i nuovi casi Covid ieri in Italia su 1.039.756 tamponi, tasso di positività in lieve calo al 15%. I decessi 389. In discesa sia i ricoveri ordinari che le intensive: in rianimazione ci sono 20 pazienti in meno per un totale di 1.645 letti occupati; i ricoveri ordinari Calano di 148 unità, 19.853 in tutto; 2.684.955 i pazienti in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di casi è stata la Lombardia (25.098) seguita da Veneto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

