Cagliari, Andrea Carboni positivo al Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Cagliari ha comunicato ufficialmente un nuovo caso Covid all’interno della sua rosa. Si tratta di Andrea Carboni, risultato positivo in queste ore e immediatamente posto in isolamento nel pieno rispetto dei protocolli vigenti. Il club precisa anche come il calciatore sia asintomatico e vaccinato, restando in contatto con le autorità sanitarie competenti. LA NOTA UFFICIALE DEL CLUB SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilha comunicato ufficialmente un nuovo casoall’interno della sua rosa. Si tratta di, risultatoin queste ore e immediatamente posto in isolamento nel pieno rispetto dei protocolli vigenti. Il club precisa anche come il calciatore sia asintomatico e vaccinato, restando in contatto con le autorità sanitarie competenti. LA NOTA UFFICIALE DEL CLUB SportFace.

