Burioni batte il Codacons | archiviata la querela contro il virologo sul caso Ferragnez

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto era cominciato il 29 marzo del 2020. Era il periodo più duro del Covid, quello dell’Italia in lockdown e degli ospedali vicini alla soglia del collasso. Fedez e Chiara Ferragni avevano avviato una raccolta fondi che aveva raggiunto in pochi giorni i 4,5 milioni di euro da destinare all’ospedale San Raffaele di Milano. Ilaveva criticato alcuni termini di questa donazione e Robertoaveva commentato: «Ilse la prende con Fedez e Chiara Ferragni confermando il suo costante impegno a favore dei virus». Ilavevatoper diffamazione, poi erano arrivate l’archiviazione e l’opposizione dell’associazione. Ora l’archiviazione definitiva.ha pubblicato un tweet in cui spiega che oggi la vicenda giudiziaria si è ...

Advertising

simonemss83 : @robersperanza @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Israele con la quarta dose batte tutti. #quartadose #Speranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni batte

Open

ha pubblicato un tweet in cui spiega che oggi la vicenda giudiziaria si è conclusa definitivamente: Il Codacons aveva definito la frase scritta dacome "gravissima". Non solo, aveva ......conformismo e se non sei perfettamente allineato sul dogma scientifico dei sacerdoti sommi&... Chi sicontro il green pass perché attua una discriminazione e impone una certificazione in ...