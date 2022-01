Bufera per il post del deputato M5S nel Giorno della Memoria: i no vax come gli ebrei (Di giovedì 27 gennaio 2022) Pioggia di critiche sul post di Gabriele Lorenzoni parlamentare M5S che nel Giorno della Memoria ha pubblicato sui social la celebre immagine del piccolo Giosuè de 'La Vita è Bella' rivista e corretta ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Pioggia di critiche suldi Gabriele Lorenzoni parlamentare M5S che nelha pubblicato sui social la celebre immagine del piccolo Giosuè de 'La Vita è Bella' rivista e corretta ...

Advertising

infoitsport : FLASH | Sassuolo, un attaccante nella bufera: arrestato per possesso di arma da fuoco - iamAltrove : RT @eHabitatit: In #Russia, Vika, una #bambina di soli 11 anni, è sopravvissuta ad una tormenta di #neve grazie ad un #cane randagio che l’… - fraseero : RT @eHabitatit: In #Russia, Vika, una #bambina di soli 11 anni, è sopravvissuta ad una tormenta di #neve grazie ad un #cane randagio che l’… - armir35 : Test n. 70. - Vacanza in montagna. Una bufera di neve improvvisa vi blocca sul percorso di ritorno. Il tuo amico et… - blogcupoftea : British Vogue nella bufera per la copertina con nove modelle nere -