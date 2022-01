Briatore assolto: «I magistrati non cercano la verità, vogliono condannarti perché sei famoso» (Di giovedì 27 gennaio 2022) La notizia è che Flavio Briatore è stato assolto, dopo appena 12 anni, dalla corte d’appello di Genova “perché il fatto non costituisce reato”, nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull’Iva e per l’attività di charter. L’imprenditore si è sfogato questa mattina sulle pagine di Repubblica «Io credo che ci sia stato un accanimento, si?. Tutto questo e? successo perche? mi chiamo Flavio Briatore. Gli stessi documenti in base ai quali siamo stati dichiarati innocenti ieri ce li avevano anche i pm che allora ci sbarcarono e ci accusarono. Perche? li hanno valutati diversamente?» Insomma, la sua notorietà ha significato molto «Perche? i pm in Italia non cercano la verita?: ti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) La notizia è che Flavioè stato, dopo appena 12 anni, dalla corte d’appello di Genova “il fatto non costituisce reato”, nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue.era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull’Iva e per l’attività di charter. L’imprenditore si è sfogato questa mattina sulle pagine di Repubblica «Io credo che ci sia stato un accanimento, si?. Tutto questo e? successo perche? mi chiamo Flavio. Gli stessi documenti in base ai quali siamo stati dichiarati innocenti ieri ce li avevano anche i pm che allora ci sbarcarono e ci accusarono. Perche? li hanno valutati diversamente?» Insomma, la sua notorietà ha significato molto «Perche? i pm in Italia nonla verita?: ti ...

