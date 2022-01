Brandt | Haaland? Spero recuperi presto | ma ce la siamo cavata anche senza di lui

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brandt Haaland

Corriere dello Sport.it

Le parole di Juliansul suo compagno di squadra del Borussia Dortmund, Erling, e sul suo infortunio... il pacchetto offensivo scaligero si guadagna infatti il sesto posto , davanti a tridenti come quelli del PSG (Messi - Mbappe - Neymar), Borussia Dortmund (- Reus) e Manchester City (...Ripartono le coppe europee. Abbonati all'edizione digitale con un maxi-sconto del 56%! Sempre con te, come vuoi ...Hoffenheim e Borussia Dortmund si affronteranno Sabato 22 Gennaio alle 15:30 in un match valido per la 20a giornata di Bundesliga. Qui abbiamo descritto alcune possibili scommesse sul pronostico Hoffe ...