Brad Pitt e Lykke Li | chi è la cantante che ha conquistato il cuore del divo di Hollywood

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ildinon è più libero. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la star diavrebbe intrapreso una relazione amorosa con una pop star svedese. Si tratterebbe dellaLi, che vive a pochi minuti dalla sua lussuosissima casa di Los Angeles. Ecco i dettagli della notizia, riportata dal The Sun … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

wannadietonlght : @llhtmoxiep brad pitt e marc il modello che seguo e ci ho messo tipo tre anni a farle apprezzare harry styles ma ancora lo snobba - Gddanyele : @untipoo lui era sicuramente Brad Pitt - nmirotti : @squopellediluna Va detto che Brad Pitt gli fa una pippa! - NariceDe : @BeaIsGod_ @vanejuice Ma io mi faccio lasciare come Brad pitt - la_focamonaca : @paola_chiarore Ma infatti fosse Brad Pitt o se avesse più di 50 anni avrei capito. Gnante ogni volta che Sileri parla la mia tv va in tilt?? -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

Il cuore di, 58 anni, ha ricominciato a battere per una fanciulla. O almeno è quanto afferma il tabloid inglese The Sun, che ha diffuso il rumor secondo il quale l'affascinante attore di Hollywood ...Sempre ad aprile è atteso Bullet Train di David Leitch cone Sandra Bullock: una coppia di campioni di incassi che insieme faranno scintille. A maggio prepariamoci alla leggerezza di un ...Li hanno visti insieme al ristorante. Sono vicini di casa. Chi è Lykke Li, l'insolita sospetta forse nuova fidanzata di Brad Pitt ...Gli indizi (pettegolezzi?) si fanno sempre più insistente: Brad Pitt avrebbe trovato un nuovo amore. Archiviato il matrimonio con Angelina Jolie (anche se la battaglia legale per il divorzio continua ...