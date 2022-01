Bossetti | respinta la richiesta sui campioni di Dna

Advertising

... dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione lo scorso 26 luglio 2021 in relazione alla richiesta degli avvocati di Massimo. Yara, cosa è successo in passato In passato altre ...... continuo nel vedermi la dignità disconosciuta, disprezzata, calpestata e i miei diritti fondamentalmente ignorati e violati', ha scritto in una lettera alla trasmissioneLa Corte d'Assise di Bergamo ha dichiarato inammissibile la richiesta di conoscere lo stato e il luogo di conservazione dei campioni di Dna oggetto di confisca, dopo l'annullamento con ...Yara Gambirasio, nuovo no dei giudici alle istanze di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello (Bergamo) in carcere dal giugno 2014, condannato definitivamente all'ergastolo ...