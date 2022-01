Bosch | 700 esuberi nello stabilimento di Bari entro 5 anni I sindacati | “Così è a rischio la sopravvivenza stessa della fabbrica”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Settecentocinquesu un organico di 1.700 dipendenti. Numeri che ad avviso deicertificato una situazione “perfino più grave”, poiché mettono a “la”. Si complica la situazionedi, che aveva già vissuto un momento di grave crisi nel 2017, quando i licenziamenti vennero scongiurati facendo ricorso agli ammortizzatori sociali e alle uscite volontarie e incentivate di 190 persone. Quell’accordo è adesso in scadenza e la direzione aziendale, durante l’incontro in Regione Puglia, ha reso noto che sarà necessario tagliare di circa il 40% il personale. “Dal punto di vista ...

La formalizza la crisi che sta vivendo lo stabilimento di Bari, il più grande tra le officine in Italia, dovuto all'accelerazione sulle auto elettriche e annuncia esuberi in 5 anni su un ... Milano, 27 gen. (LaPresse) - "Alla luce di ciò, la Direzione di Bosch ha annunciato - chiariscono Ficco e Falcetta - che a Bari prevede l'adeguamento ... Il sito pugliese è alle prese con il processo di superamento dei motori diesel. Oggi l'incontro con Caroli, presidente del tavolo regionale dell'occupazione ...