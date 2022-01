Borse giù in Ue dopo il falco Powell Euro sotto 1 | 12 $ | Spread verso 150

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Rialzo dei tassi Usa da marzo: analisti si aspettano cinque ritocchi nel 2022. Male leasiatiche. A Milano StMicroelectronics in controtendezai conti sopra le attese

...volta ai tassi di interesse e per meeting successivi a partire da marzo - piegano anche le...il cambio tra euro e dollaro che scende a 1,12, vicino ai minimi dall'estate 2020. Vendite sui ...Ieri sera, al termine di un'altra seduta di su emozzafiato, il Nasdaq (+0,02%) ha azzerato i ...europee ieri a passo di carica L'ondata di ottimismo delleeuropee è legata in parte all'...