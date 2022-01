Borse europee deboli dopo la Fed e spread Btp-Bund oltre 140 punti. Franco: “Crescita del pil condizionata dai rincari dell’energia” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Risveglio ribassista per le principali Borse europee in apertura dopo gli annunci della Federal Reserve: è ormai questione di tempo prima che i tassi di interesse vengano alzati, riportando nei ranghi la politica monetaria e chiudendo il capitolo del sostegno straordinario all’economia reso necessario dal Covid. In negativo tutti i principali listini del Vecchio continente, compresa Piazza Affari. Forte tensione anche su tutti i titoli di Stato europei. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni, dopo una partenza in calo, è salito a 141 punti base sfiorando più volte quota 142, ritoccando così i massimi da settembre segnati mercoledì in chiusura di seduta. Il rendimento del decennale italiano è all’1,39%. Intanto sul fronte dell’economia reale i prolungati rialzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Risveglio ribassista per le principaliin aperturagli annunci della Federal Reserve: è ormai questione di tempo prima che i tassi di interesse vengano alzati, riportando nei ranghi la politica monetaria e chiudendo il capitolo del sostegno straordinario all’economia reso necessario dal Covid. In negativo tutti i principali listini del Vecchio continente, compresa Piazza Affari. Forte tensione anche su tutti i titoli di Stato europei. Lotra Btp etedeschi a 10 anni,una partenza in calo, è salito a 141base sfiorando più volte quota 142, ritoccando così i massimi da settembre segnati mercoledì in chiusura di seduta. Il rendimento del decennale italiano è all’1,39%. Intanto sul fronte dell’economia reale i prolungati rialzi ...

