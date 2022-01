Borsa | Milano debole con Europa | bene Stm dopo i conti

(Di giovedì 27 gennaio 2022)una partenza in evidente calo, Piazza Affari prova a contenere le perdite, muovendosi un po' meglio degli altri mercati azionari della zona euro: l'indice Ftse Mib scende dello 0,8%, con Stm in ...

Advertising

JunipersV : RT @BJLiguria: Borsa: avvio in calo per Milano, pesano i timori di un rialzo dei tassi della Fed - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Agenzia ANSA

Sul listino principale di, il titolo più debole è Prysmian che scende del 2,8%, con Tim negativa dell'1,7% dopo il Cda di ieri. In marginale crescita Stellantis (+0,2%) dopo l'annuncio della ...Unica Blue Chip dia ottenere un buon risultato STMicroelectronics , che segna un aumento dell'1,88%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fineco , che prosegue le contrattazioni a -...Milano 27 gen. (Adnkronos) - Apertura in negativo per le principali borse europee. Nei primi minuti di scambi Piazza Affari perde l’1,15% a ...Dopo una partenza in evidente calo, Piazza Affari prova a contenere le perdite, muovendosi un po' meglio degli altri mercati azionari della zona euro: l'indice Ftse Mib scende dello 0,8%, con Stm in c ...