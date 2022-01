Bologna, Skov Olsen verso Bruges: il sostituto può arrivare dalla Scozia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Bologna potrebbe cedere a breve il danese Skov Olsen al Bruges: al suo posto c’è l’offerta per il giovane scozzese Ramsay Non solo acquisti, ma anche cessioni nel calciomercato del Bologna che potrebbe perdere a breve Skov Olsen. Sul calciatore danese, secondo quanto riportato da Gianluca dD Marzio, c’è stato il pressing del Bruges che ha raggiunto un accordo con il club felsineo sulla base di 8 milioni + bonus. Al suo posto, i rossoblù hanno formulato un’offerta da 4,5 milioni per il classe 2003 Calvin Ramsay, scozzese dell’Aberdeen per cui si attende la risposta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilpotrebbe cedere a breve il daneseal: al suo posto c’è l’offerta per il giovane scozzese Ramsay Non solo acquisti, ma anche cessioni nel calciomercato delche potrebbe perdere a breve. Sul calciatore danese, secondo quanto riportato da Gianluca dD Marzio, c’è stato il pressing delche ha raggiunto un accordo con il club felsineo sulla base di 8 milioni + bonus. Al suo posto, i rossoblù hanno formulato un’offerta da 4,5 milioni per il classe 2003 Calvin Ramsay, scozzese dell’Aberdeen per cui si attende la risposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

